Veste proasta pentru milioane de romani. AJUTOARELE SOCIALE ar putea fi taiate. Anuntul ministrului Muncii

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca 53 la suta dintre romanii care beneficiaza de ajutor social sunt inscrisi in sistem de peste cinci ani, aceasta sustinand ca statul ar trebui sa ii incurajeze sa isi dezvolte competente si sa isi gaseasca un loc de munca.

Violeta Alexandru a criticat dur ANOFM si agentiile judetene aflate in subordinea acesteia, despre care spune ca nu isi asuma rolul de a-i sprijini pe cei aflati in cautarea unui loc de munca. In acest context, Alexandru a anuntat schimbari la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

„Sunt categorii intregi de persoane care sunt in cautarea unui loc de munca. Sunt, din pacate si foarte multi in evidentele noastre, de exemplu, 53% din beneficiarii de ajutor social – si aici ma refer la o gandire mai larga, care excede rolul AJOFM, ANOFM, dar care are legatura si cu politica statului roman de a incuraja munca - 53% din beneficiarii de ajutor social sunt in sistem, sunt beneficiarii acestui tip de sprijin de peste cinci ani. In mod normal pentru ei statul ar trebui sa gaseasca metode adaptate ca sa-i incurajeze sa isi gaseasca usor-usor oportunitatile pe baza unei pregatiri suplimentare, pe baza unui sprijin ca sa poata sa dobandeasca competente, sa-si gaseasca acel loc in care sa se poata exprima cel mai bine profesional”, a declarat, potrivit News.ro, ministrul Muncii.

"Atata vreme cat ANOFM, institutia cheie, institutia pilon care trebuie sa gandeasca politici pentru incurajarea intrarii in piata fortei de munca, respectiv masuri prietenoase, active, cu o buna intelegere a mediului privat, este o institutie pasiva, care se ocupa cu platit subventii si in general cu inregistrarea evidentelor atat a cererii cat si a ofertei, mari schimbari nu se vor produce, asa incat sunt in mijlocul junei mici revolutii la ANOFM, prin care am incredere ca voi trece cu bine li care va duce la o institutie supla, care sa inteleaga ca lumea s-a schimbat, piata muncii s-a schimbat, angajatorii au nevoie de o cu totul alta relatie si oamenii care-si cauta un loc de munca ar trebui sa se uite la aceasta institutie cu increderea ca ea chiar le gaseste un loc de munca, in acest moment oamenii nu au incredere. Sa fim seriosi! Se inregistreaza in evidentele AJOFM cei care nu au alta posibilitate si dansii isi cauta, nu vreau sa afirm ca nu, dar nu reprezinta neaparat persoane care sa fie in acest moment cu o calificare superioara si care isi gasesc prin metode moderne de cautare un loc de munca. (...) AJOFM-urile nu-si exercita rolul de consiliere activa in vederea sprijinirii persoanei sa intre pe piata muncii. (...) Aceasta functie nu este exercitata si mi-as dori sa o vad mai activa, sa nu se mai rezume la tinerea unei evidente, ci sa faca un pas mai departe” a mai spus ministrul Muncii.

Alexandru a criticat, de asemenea, autoritatile sustinand ca acestea „nu reusesc sa se conecteze” cu angajatorii, ca sunt politicieni care „se fotografiaza pe la tot felul de targuri de oferte de joburi” si semneaza parteneriate cu oamenii de afaceri, fac astfel de lucruri „ca sa bifeze lucruri” fara a cunoaste cu adevarat.

