Veste PROASTA pentru Opoziitie, data de Eurostat: Romania, printre tarile cu cel mai semnificativ avans al economiei din UE

crestere Eurostat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat, in primul trimestru din 2019, cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata a doua estimare publicata astazi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). PIB-ul zonei euro a urcat cu 1,2% in primele trei luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2018, iar Uniunea Europeana a inregistrat un avans de 1,5%. In trimestrul patru din 2018, expansiunea a fost similara in zona euro si in UE. PIB a crescut SPECTACULOS in primul trimestru al anului Aproape tarile UE au raportat cresteri anuale in perioada ianuarie - martie 2019, iar cel mai semnificativ avans a fost in Ungaria ...