Veste proasta pentru pensionari. Legea Pensiilor a picat in Senat. Ce au facut cei din PSD

Legea Pensiilor mult asteptata de batranii din Romania a picat in Senatul Romaniei din cauza absenteismului. Legea care prevedea majorari pentru cei mai multi pensionari din tara noastra a fost amanata, iar ministrul Muncii, Marius Budai, i-a asigurat astazi dupa sedinta din Parlament ca majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie, prevazuta in legea amanata, nu va suferi de pe urma deciziei de azi.

Legea pensiilor, respinsa pentru ca nu erau suficienti senatori PSD in sala

Senatorii social-democrati au lipsit astazi din Parlament si din aceasta cauza nu s-a putut adopta legea pensiilor. Actul normativ a primit doar 65 de voturi pentru si a fost amanata adoptarea sa, caci erau nevoie de minimum 69 de voturi. Exista si o problema cu aceasta lege a pensiilor. La inceputul acestei luni, Curtea Constitutionala a declarat-o neconstitutionala partial.

Articolele respinse de CCR sunt 25 si 61. Judecatorii Curtii considera neconstitutionala prevederea conform careia se cuvine pensiile de invaliditate tuturor persoanelor care n-au implinit varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 5 si cei care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani.

Marius Budai cheama opozitia la consultari pentru un consens la legea pensiilor

„Vom dezbate aceasta chestiune. Vom corela articolele su solicitarile de la Curtea Constitutionala. Fac un apel public catre Opozitie daca vrea sa aduca modificari la lege. Nu se amana legea, e o discutia purtata cu Marcel Ciolacu si cu Viorica Dancila. Din dorinta de a dezbate, avem dezbaterea saptamana viitoare, in cursul verii si in toamna. Ne dorim sa cream un consens cu celelalte partide politice.

Tocmai ieri a picat o motiune care arata ca avem majoritatea sa trecem si legea pensiilor. Majorarea de valoare de punct de la 1 septembrie nu va avea de suferit. Este in ordonanta 114, pentru ca am prevazut ce se va intampla. Eram constienti ca vom avea piedici. Suntem in grafic si cu legea recalcularii pensiilor”, a declarat astazi Marius Budai, ministrul Muncii.

