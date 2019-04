Veste proasta pentru Sebastian Ghita. S-ar putea alege cu un alt dosar

Sebastian Ghita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sebastian Ghita a scapat in instanta de un dosar in care era acuzat ca ca ar fi primit bani ca sa ajute doua firme sa incheie contracte cu statul. Surse arata ca procurorii care ancheteaza cazul au dovezi conform carora Sebastian Ghita a fugit din Romania cu acte false si l-ar putea intoarce pe acesta in fata judecatorilor. De asemenea, este posibil ca Sebastian Ghita sa se aleaga cu un nou dosar. Sebastian Ghita, retras de pe lista PRU la europarlamentare, o ATACA dur pe Kovesi: Voi sesiza Sectia de investigare a magistratilor Instanta a invocat informatii din ancheta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie care-i vizaza pe fostului procuror sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, si ...