Veste PROASTA pentru studenti: Guvernul taie din biletele de tren

Guvernul vrea sa limiteze numarul calatoriilor pe care studentii le pot face gratuit cu trenul, sustin surse din randul PSD. Aceasta este o masura drastica avand in vedere ca fostul lider social-democrat promitea inainte de a fi incarcerat, reduceri si gratuitati pentru studenti, inclusiv la calatoriile cu avionul pe rutele interne. Viorica Dancila pregateste "marea remaniere": Zece ministri sunt vizati Aceasta posibilitate ar putea fi discutata chiar in Comitetul Executiv National, asa a declarat Eugen Teodorovici cand a fost intrebat de jurnalisti. CFR Calatori are vagoane insuficiente, iar in plus exista gaura la buget de 11 miliarde de lei. Aceasta facilitate va fi discutata. ...