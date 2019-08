Veste soc pentru Iulia Albu. Mihai Albu a facut anuntul acum, la 6 ani de la divort

mihai iulia albu

Iulia si Mihai Albu au format un cuplu doar opt ani. Din casnicia lor a rezultat o fiica, Mikaela. Recent, in cadrul unui interviu, cunoscutul designer a anuntat ca fata lui ii va mosteni munca de o viata. O veste care, foarte probabil, o va soca pe fosta lui sotia. Anuntul a fost facut acum, la sase ani de la divort.

„Fiica mea va alege ce meserie va dori. Ne are exemple si pe mine, si pe mama ei, care suntem implicati in lumea modei. Daca ii va placea, cu siguranta amandoi o vom sprijini. Cu mine invata sa deseneze pantofi, alegem materiale, tot felul de lucrari, dar totul la nivelul ei. Vad ca ii face placere sa coloreze, sa deseneze si are deja stilul. E destul de perseverenta.

Afacerea mea ii va ramane bineinteles fetei pentru ca ea e succesorul meu si tot ce am eu va ajunge la ea. Mi-ar placea sa aiba drag sa duca fraiele mai departe si sa activeze chiar in locul meu. Daca nu va lucra in design, probabil va colabora cu alti designeri si probabil va duce numele meu mai departe. Nu este o afacere extrem de mare, este o afacere din pasiune. Sunt perioade mai bune si mai rele”, a spus Mihai Albu, potrivit click.ro.

Mihai Albu si amintit si de Zina Dumitrescu, care a pierdut lupta cu viata la finalul saptamanii trecute. „Am fost foarte apropiati cat a evoluat dansa pe podium. S-a comportat ca o adevarata mama. Pot sa ii zic «mama», mai ales ca pe mama o cheama tot Zina. Ultima discutie cu ea a fost acum ceva ani. Era optimista pe atunci, chiar am simtit ca ar fi vrut sa mai participe la defilarile mele. In 10 ani de colaborare, am avut 20 de prezentari impreuna”, a spus designerul.

