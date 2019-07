Veste soc pentru toti soferii. Iasul se va transforma intr-un imens santier! Lucrari pe mai multi kilometri in municipiu- HARTA COMPLETA

refacere infrastructura de tramvai Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Iasul va trece printr-o schimbare majora in ceea ce priveste traficul rutier • O serie de strazi, atat din zona centrala, cat si din alte cartiere, vor fi transformate in santiere • In municipiul Iasi se va derula in anii urmatori un proiect major legat de refacerea mai multor kilometri de linii de tramvai • Autoritatea locala a semnat un contract de peste o suta de milioane de lei pentru modernizarea liniilor de tramvai si achizitia unor mijloace de transport in comun Atentie, soferi! In lunile urmatoare, municipiul Iasi se va transforma radical. Orasul va deveni un imens santier odata cu demararea unui proiect ce tine de refacerea infrastructurii de tram ...