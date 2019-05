Veste TRISTA. A murit in ring - FOTO

deces google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Silver King, un cunoscut wrestler, a murit din cauza unei probleme medicale, in ring, in timpul unui show la Londra. Sportivul, pe numele lui real César Barrón, avea doar 51 de ani a murit in estul Londrei, in fata unui public numeros care a ramas fara cuvinte. Donald Trump, BATUT in direct la TV! La propriu! Imaginile fac acum inconjurul lumii Mai multe imagini care au fost realizate in timpul incidenului au ajuns pe social media. Se poate observa ca Silver s-a prabusit in ring. Adversarul sau, Juventud Guerrera, se pregatea sa faca o ultima miscare pentru a castiga batalia, insa la un moment dat si-a dat seama ca ceva nu era in regula cu King, potrivit Mirror. Silver King a avut o a ...