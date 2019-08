Veste trista! Animatorul Richard Williams, de trei ori premiat cu Oscar, a murit la varsta de 86 de ani

s604x0 deces google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Animatorul Richard Williams, premiat cu Oscar pentru scurtmetrajul „A Christmas Carol” (1971) si lungmetrajul live-action „Who Framed Roger Rabbit” (1988), a murit la varsta de 86 de ani. Nascut in Toronto (Canada), Williams s-a mutat in Marea Britanie in anii 1950. El a murit pe 16 august, in Bristol, informeaza The Guardian. Recompensat cu trei trofee Oscar, unul BAFTA si un Primetime Emmy („Ziggy's Gift”, 1982), din palmaresul sau face parte si un trofeu obtinut in 1962 la Festivalul International de Animatie de la Annecy, pentru „A Lecture on Man”. Disney a prezentat prima imagine a filmului live action "Doamna si vagabondul" Williams a f ...