Veste trista: Cresterea nivelului marii, de doua ori mai mare decat era preconizat

Un nou studiu arata ca nivelul marii ar putea creste cu pana la 238 de centimetri pana in anul 2100, fapt care va insemna pierderea a peste 1,7 milioane de kilometri patrati de teritoriu. Oamenii de stiinta cred ca nivelul marii va creste mult mai mult decat era prezis, din cauza topirii accelerate in Groenlanda si Antarctica, scrie BBC. Veste SUMBRA data de cercetatoril: Ghetarii din Alpi vor disparea pana in 2100 O lunga perioada s-a crezut ca nivelul marii va creste, pana in anul 2100, mai putin de un metru. Acum, un nou studiu - realizat de cercetatori de la Universitatea din Bristol - arata ca nivelul ar putea creste de aproximativ doua ori. Acest lucru ar putea duce la stramutarea a sute de milioane de ...