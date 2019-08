Veste trista despre Jean-Claude Juncker. Ce a patit presedintele in exercitiu al Comisiei Europene

Jean Claude Juncker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jean-Claude Juncker, presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, a fost operat de urgenta in Luxemburg, pentru extragerea vezicii biliare, anunta Comisia Europeana. „Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost nevoit sa isi scurteze vacanta in Austria din motive medicale”, a transmis sambata Executivul UE. Viorica Dancila ii bate obrazul lui Jean Claude Juncker: Am fost premierul care a venit cel mai des la Bruxelles Jean-Claude Juncker „a fost transportat in Luxemburg, unde a fost supus urgent unei colecistectomii (extragerea chirurgicala a vezicii biliare)”, precizeaza Comisia Europeana. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pag ...