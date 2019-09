Veste TRISTA pentru familia unui fost mare actor. Medicii au dat verdictul

alexandru darie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru, fiul regretatului actor Iurie Darie, a fost internat de urgenta la spital, la sectia de Terapie Intensiva a Institutului Clinic Fundeni din Bucuresti, acesta fiind diagnosticat cu ciroza si este pe listele de transplant hepatic. Alexandru Darie, in varsta de 60 de ani, fusese diagnosticat cu ciroza in urma cu cativa ani. In ultimele zile, insa, el a suferit o complicatie la plamani, ceea ce a complicat si mai mult starea de sanatate a actorului. Ducu Darie a fost surprins, la inceputul acestui an, in luna ianaurie, cand a mers la spitalul privat la care se trata. Moment mult asteptat de catre ieseni. Se deschide Stagiunea la Nationalul iesean, cu o productie realizata de 10 femei de excepti ...