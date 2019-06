Veste trista pentru familie. Din pacate, medicii au facut anunțul despre Mihai Constantinescu

Artistul a ajuns de urgenta la spital, pe data de 13 mai. De atunci se afla internat la Spitalul Floreasca, unde e in coma de 44 de zile. Mihai Constantinescu nu mai are sanse sa isi revina. Specialistii sustin ca, desi are un puls stabil, artistul nu va mai fi ca la inceput. Un medic […]

The post Veste tristă pentru familie. Din păcate, medicii au făcut anunțul despre Mihai Constantinescu appeared first on Cancan.ro.