Veste TRISTA pentru Radu Mazare. Nu se poate casatori de ziua lui

Radu Mazare nu poate, pentru moment, sa se insoare cu iubita sa, Roxana. Avocata acestuia nu a reusit sa depuna documentele la Starea Civila, deoarece nu sunt gata inca rezultatele analizelor, asa cum cere legea. Radu Mazare, dezvaluiri in instanta: Am fost amenintat de un procuror si un politist; am fost adus fortat in Romania Avocata fostului edil al Constantei a plecat la Rahova pentru a discuta cu el. Roxana se intoarce din Madagascar si va merge sa isi faca analizele. Ea, personal, trebuie sa mearga la Primaria Sectorului 5 la serviciul de Stare Civila pentru a depune toata documentatia necesara.