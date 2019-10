Veste URIASA pentru familia Saramat! Tribunalul Bucuresti a admis astazi procesul privind constatarea nulitatii absolute a adoptiei Sorinei! ”Procesul se judeca!”

sorina2

Tribunalul Bucuresti a decis astazi deschiderea procesului privind nulitatea absoluta a adoptiei Sorinei, fata plecata in America din sanul familiei Saramat! La fix trei luni de cand Sorina si-a luat zborul catre America, insotita de sotii Secarin, noii ei parinti, familia Saramat continua sa spere ca fetita de 8 ani pe care ei au crescut-o in ultimii 7 ani se va reintoarce in vila familiei din Baia de Arama.

Asa ca a solicitat Tribunalului Bucuresti redeschiderea dosarului adoptiei si judecarea cauzei in lumina unor falsuri pe care familia Saramat sustine ca le-au facut reprezentantii autoritatilor in speta respectiva. Astazi, avocatul familiei a dat o veste mare tuturor sustinatorilor familiei Saramat, confirmand redeschiderea cauzei si acceptarea noilor probe depuse la dosarul anularii adoptiei.

”In procesul privind constatarea nulitatii absolute a adoptiei Sorinei, Tribunalul Bucuresti a respins astazi, 23.10.2019, exceptiile invocate de catre Sacarin Gabriel si Sacarin Ramona prin aparator ales, dar si pe cele invocate de catre DGASPC Mehedinti si ANPDCA privind autoritatea de lucru judecat a hotararii judecatoresti pronuntate de Curtea de Apel Craiova prin care a fost incuviintata adoptia.

Procesul se judeca! Urmatorul termen de judecata va avea loc la data de 25.11.2019 la Tribunalul Bucuresti. La dosarul cauzei, la data de 21.10.2019, au fost depuse mijloace probatorii tehnice ce atesta in mod incontestabil faptul ca toate inscrisurile intocmite de reprezentantii DGASPC Mehedinti (in speta Morjan Violeta - manager de caz) in dosarul adoptiei sunt FALSE, semnatura si scrisul olograf al Asistentului Maternal Saramat Mariana fiind contrafacute in mod grosolan prin modalitati ce se circumscriu elementului material al infractiunii de Fals intelectual”, a notat avocatul Victor Dumitrica.

