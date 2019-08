Vestea BUNA despre economia Romaniei: PIB-ul Romaniei, salt SPECTACULOS

PIB google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat un avans de 4,4%, serie bruta, in al doilea trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, potrivit primelor estimari publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS). Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%. In iulie, INS a reconfirmat cresterea de 5%, serie bruta, a economiei romanesti in primul trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Ultima ora! S-au terminat negocierile! Guvernul adopta, astazi, rectificarea bugetului de stat Astazi, INS a anuntat ca, in trimestrul al doilea, fata de acelasi trimestru din anul 2018, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 4,4% pe seria bruta si cu ...