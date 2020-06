Vestea grea data de ministrul sportului fanilor - 'Sansele sunt destul de mici' ca suporterii sa revina in tribune la meciurile din Liga I, in acest sezon

"Şansele sunt destul de mici" ca suporterii să revină în tribune la meciurile din Liga I, în acest sezon, a declarat ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, potrivit news.ro.

"Şansele sunt destul de mici pentru că, din păcate, cifrele pandemiei au revenit la cote îngrijorătoare. Din păcate, gradul de conformare voluntară sau responsabilitatea sunt la cote minime. Spunea chiar ieri ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, că celor care nu respectă condiţiile impuse de instituţii probabil li se va suspenda autorizaţia de funcţionare. Mult aşteptata relaxare de la 1 iulie a fost amânată, pe bună dreptate, nici noi în sport nu facem niciun fel de excepţie. Ne dorim, atât noi, cât şi cluburile, spectatorii, există o aşteptare publică evidentă pentru aceste meciuri de fotbal, pentru toate competiţiile sportive cu spectatori, dar trebuie să avem răbdare şi precauţie. Momentul în care vom decide reluarea competiţiilor cu spectatori cu siguranţă va fi unul în care cifrele vor fi la cote minime sau să tindă către zero. Toate ţările din Uniunea europeană au aceste măsuri restrictive, nu bucură pe nimeni acest lucru, dar evident toţi trebuie să ţinem cont de această pandemie.

Spectacolele sportive sunt evenimente cu risc ridicat epidemiologic, practic sunt adunări publice la care pot participa mii de oameni, de aici şi această îngrijorare şi această restricţionare a accesului spectatorilor pe stadioane. Eu am lucrat deja la un scenariu şi la o posibilitate legală şi practică de a asigura spectatori pe stadioane, dar acest lucru va intra în vigoare doar în momentul în care nu vom mai avea această pandemie. Va fi un număr redus, cifrele pe care lucrăm se situează undeva la zece la sută din capacitatea stadioanelor din România, cu rezervare prealabilă, am explicat modul în care se va face accesul controlat pe stadioane, modul în care se vor aşeza cu respectarea extrem de atentă a locului fiecăruia, rezervat online, dar numai în condiţiile în care cifrele pandemiei vor fi foarte, foarte mici, în care se va vedea o descreştere. În mod evident, tot ceea ce presupune decizie la aceste adunări de persoane în zona competiţiilor sportive trebuie însoţită de cifre optimiste, cel puţin, dacă nu chiar minime în ceea ce priveşte evoluţia pandemiei în România", a declarat Stroe, la Digi24.

Întrebat cum comentează faptul că la echipa Concordia Chiajna din Liga a II-a doi jucători (Andrei Marc şi Ionuţ Biceanu) au fost testaţi cu noul coronavirus, ministrul a răspuns: "Nu fac din asta o tragedie, ba chiar aş spune că aceste cazuri au apărut înaintea restartului competiţiei, ceea ce este o măsură care demonstrează că este eficientă şi, practic, nu au ajuns aceşti fotbalişti să intre pe teren, să aibă contact cu alte echipe. Deci algoritmul pe care l-am stabilit împreună cu Ministerul Sănătăţii funcţionează şi am reuşit să prevenim participarea şi realizarea foarte multor contacte acestor sportivi infectaţi cu Covid în zona competiţiilor. Tot ce am avut în momentul de faţă la nivel de sportivi le-am identificat înainte ca aceştia să intre în activitatea sportivă şi înainte ca aceştia să participe la competiţii. Cele trei testări succesive, acel cantonament de pregătire în regim de izolare, acele testări care se fac funcţionează şi am reuşit să prevenim realizarea unui focar în sport.

Era pe undeva de aşteptat să avem şi în sport cazuri, sunt foarte, foarte puţine, comparativ cu ceea ce se întâmplă în alte ţări care au deja competiţii din păcate cu sportivi bolnavi de covid, la noi lucrurile stau cât de cât bine, iar cei doi fotbalişti de la Concordia Chiajna sunt în momentul de faţă în anchetă epidemiologică, sunt izolaţi, li se fac testele medicale şi acea perioadă în care trebuie să fie probabil chiar în spital. Nu ascund faptul că există şi un sportiv la haltere, un junior, la fel, depistat ieri cu Covid. E absolut normal să existe aceste probleme şi cel mai important lucru este să prevenim, să aflăm de aceste cazuri înainte ca aceşti sportivi să demareze activitatea sportivă sau pregătirea sau să aibă contact cu coechipierii sau cu ceilalţi participanţi la competiţii, lucru care de altfel s-a întâmplat."

Cluburile sportive școlare, liceele și școlile gimnaziale cu clase cu program sportiv îşi pot relua activitatea sportivă (antrenamente/participare la competiții oficiale), începând de luni, cu respectarea prevederilor Ordinului comun al Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății.

"Activitatea se poate relua în aceleaşi condiţii în care orice club sportiv din această ţară îşi desfăşoară activitatea, îşi desfăşoară restricţionat antrenamentele. Este o corelare între calendarul de pregătire şi activitate sportivă a cluburilor sportive şi a liceelor cu program sportiv din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi celelalte cluburi care începuseră deja această pregătire, în pşerspectiva reluării competiţiilor, poate din toamna acestui an. Eu mă bucur şi salut decizia Ministerului Educaţiei şi le mulţumesc că, după o perioadă extrem de încărcată, ei au avut de pregătit Bacalaureatul, au avut de pregătit evaluările naţionale, deci după această perioadă extrem de dificilă au redeschis activitatea sportivă, atenţie, nu procesul de învăţământ, ci activitatea sportivă a entităţilor care sunt în subordinea lor.

Toate cluburile din subordinea Ministerului Educaţiei, la fel ca foarte multe alte cluburi din această ţară, pot să efectueze antrenamente în regim individual, în regim de grup, grupul se va mări începând cu data de 1 iulie de la şase la zece persoane, evident cu măsurile de distanţare de doi metri în regim de repaus, şase metri în regim de efort, pot să practice activităţi indoor, în sălile de sport, cu raportarea la cei şapte metri pătraţi per participant, pot să meargă să facă sport în aer liber, pe bazele sportive, pe stadioanele existente. Ordinul care a fost dat acum două săptămâni, în data de 15 iunie, este valabil şi se aplică începând de ieri şi la entităţile din subordinea Ministerului Educaţiei. Pentru cei care doresc a practica sportul în regim colectiv pentru diverse competiţii, cu sigurană se pot face teste. Regimul de testare şi de cantonament izolat este valabil încă, dar nu cred că este cazul în momentul de faţă să existe un asemenea cantonament cu izolare, pentru că competiţiile la nivel de copii şi juniori deocamdată sunt suspendate, probabil că din toamnă vom reporni competiţiile şi acolo. Acestea de regulă sunt corelate cu calendarul şi activitatea din cadrul unităţilor de învăţământ", a precizat el.