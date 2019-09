Vestea zilei! Familia lui Mihai Constantinescu se pregateste de inmormantare

mihai constantinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din pacate, vestile nu sunt prea bune in cazul lui Mihai Constantinescu! Au trecut deja mai multe luni de cand se afla in coma si, din pacate, nu si-a revenit. Indragitul artist se afla internat in continuare la Spitalul Floreasca. Mihai Constantinescu are loc de veci. Toti apropiatii sai se roaga pentru sanatatea lui, asa cum au facut-o inca din prima zi. Medicii se pastreaza, totusi, rezervati. De-a lungul timpului, au existat si perioade in care Mihai Contantinesu s-a simtit ceva mai bine, insa acestea alterneaza cu perioade foarte dificile. Vesti despre Mihai Constantinescu, dupa 105 zile de coma. Ce spune un apropiat al familiei: '' L-am vizitat acum si...'' Inca de la final ...