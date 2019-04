Vesti bune de la Olimpiada Nationala de Interpretare Instrumentala! Elevii ieseni au venit cu 10 premii acasa

Elevi ieseni premiati la Bucuresti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Micii elevi ieseni s-au intors trimfatori de la Olimpiada Nationala de Interpretare Instrumentala care a avut loc in Bucuresti. Cele 10 premii obtinute de elevi sunt rezultatul muncii in echipa, a colaborarii dintre elev-profesor, elev-profesor-profesor corepetitor. Intr-o postare pe o retea de socializare, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi (ISJ) ii felicita pe elevi si ii asigura de intreaga pretuire. Nu in ultimul rand, ISJ Iasi aminteste faptul ca si parintii acestor copii au avut un rol definitoriu in performantele inregistrate de acestia ''10 premii pentru Iasi! O rasplata a muncii in echipa, elev-profesor, elev-profesor-profesor corepetitor! Cu bucurie, felicitam toti ...