Vesti bune despre pensii! Ei sunt pensionarii care iau mai multi bani in aprilie, pe langa recalculare! E oficial

Se anunta vesti bune despre pensii! Pe langa pensia lunara, pensionarii ce au primit decizii de recalculare a pensiei in baza Legii nr. 221/2018 vor primi, pana la jumatatea lunii aprilie, si diferentele de bani reprezentand valori restante, care au fost calculate pentru perioada 1.10.2018 – 30.04.2019.

In data de 5 aprilie, ministrul Muncii, Marius Budai a anuntat cati bani pot lua oamenii, in functie de domeniul in care au lucrat si ca in perioada 11-15 aprilie pensiile vor fi recalculate pentru cei care au lucrat in grupele I si II de munca. Pensiile persoanelor care au primit deja deciziile de recalculare, luna aceasta, in cunatumul anterior recalcularii si ulterior diferentelor reprezentand drepturile restante, calculate in intervalul numit mai sus, vor sta fara griji.

Venitul lunat va fi achitat, la domiciliul beneficiarilor, prin intermediul factorilor postali. Totodata, ministrul Muncii a declarat ca au fost trimise 35.000 de decizii de recalculare pentru persoanele care si-au desfasurat activitatea in grupa I si II de munca si nu li s-a calculat stadiul suplimentar in momentul iesirii la pensie.

Ministrul Muncii, Marius Budai, exemple concrete de cresteri

Dintre acestea. la plata vor intra aproape 30.000 de pensii, banii urmand sa fie primiti prin mandat postal, in intervalul 11-15 aprilie. De asemenea, Budai a oferit si cateva exemple de cresteri. „Pensionar mecanic lomocotiva: pensia de 2.865 lei s-a majorat pana la 4.013 lei, adica o crestere de 40%.

Pensionar de minerit din Deva: pensie de 2.651 lei, o crestere de pana la 3.535 lei, un procent de 33%; pensionar Hidroconstructia: de la 1.885 lei la 2.592 lei, crestere de 40%; pensionar Siderurgie Galati: de la 1.767 lei la 2.520 lei, etc”.

