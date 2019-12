Vesti bune in cazul comandantului Tanase Adrian Florin. Ce s-a hotarat in urma memoriului sau disperat

comandantul Tănase Adrian Florin.

În urmă cu puțin timp, pe pagina de Facebook a Sindicatului Liber al Navigatorilor a apărut o postare referitoare la comandantul Tănase Adrian Florin.

Iată conținutul integral al postării:

„În urma demersurilor facute de SLN/ITF si impactului mediatic din tara dar si din zona Catania, la termenul din 10 decembrie 2019, comandantul Tănase Adrian Florin a fost pentru prima data ascultat si a putut descrie faptele de la inceput pana la data arestarii, procurorul de caz nu a avut nimic de obiectat si doi dintre membri echipajului de origine Ukraina si-au retras acuzatiile facute care il incriminau pe comandant.

Mai mult, autoritatile italiene au retras ordinul de arest la domiciliu emis cu aproape un an in urma impotriva sa.

Totusi comandantului Tanase Adrian Florin i se aplica inca restrictia de a parasi Italia pana la pronuntarea definitiva in dosar, acesta avand obligatia sa se prezinte periodic la sectia de politie arondata domiciliului acestuia. Urmatoarele termene sunt fixate pe 11 februarie si 20 martie cand probabil se va termina definitiv calvarul colegului nostru de breasla.

Noi am crezut in nevinovatia acestui om din clipa in care ne-a contactat si prin actiunile si sfaturile primite de la SLN, situatia in instanta a suferit o schimbare in bine pentru libertatea comandantului Tanase.

Incriminarea navigatorilor este un fenomen larg raspandit in lume, cazurile declarate fiind destul de numeroase si dificil de rezolvat in momentul in care in spatele lor nu se afla organizatii afiliate ITF."

Amintim că, comandantul Tănase Adrian a alcătuit un memoriu disperat ce a fost transmis către autoritatile din România.

Comandantul a povestit lucruri de un impact emotional extraordinar.