Vesti bune: masca de protectie in timpul exercitiilor fizice nu afecteaza plamanii

Tot mai des, in multe regiuni din lume, oamenii sunt incurajati sa poarte masca sanitara chiar si in aer liber, pentru a se proteja de noul coronavirus. In unele locuri, este instituita si carantina, care nu permite parasirea locuintei decat pentru scopuri esentiale - mers la serviciu, la cumparaturi, la tratamente medicale sau pentru a face exercitii fizice. Exista insa multe dispute in ce priveste purtarea mastii in timpul antrenamentelor fizice.