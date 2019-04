Vesti BUNE pentru cadrele didactice. De Paste, profesorii primesc banii restanti

profesori google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Profesorii care au obtinut majorarile salariale, in urma unor decizii judecatoresti devinitive vor avea banii inainte de sarbatorile pascale. Anunt important pentru romani, chiar inainte de Florii. Ce se intampla cu recalcularea pensiilor ”In zona cadrelor didactice se asteapta achitarea unor sume consistente, aproape de 1,5 miliarde de lei, la total pentru intreg sistemul de invatamant. Suma provenita din procesele pe care le-am avut ca urmare a neaplicarii unor legi legata de salarizarea noastra gresita, sau taierea unor sporuri ca de exemplu cea a celor cu doctorat. A fost un moment de rascruce, am intentat proces si am castigat. Vom avea banii restanti pana de Paste”, a declarat liderul Fed ...