Vesti bune pentru fanii lui Mick Jagger! Artistul se simte grozav dupa interventia pe cord

sursa foto: mickjaggerofficialRonnie Wood, chitaristul trupei The Rolling Stones, a declarat înt-un interviu pentru revista ''Hello!'' că Mick Jagger se simte ''foarte bine'' şi se recuperează după intervenţia chirurgicală pe cord, potrivit Press Association.Trupa The Rolling Stones a fost nevoită să amâne anumite concerte din turneul în Statele Unite şi Canada pe perioada tratamentului urmat de liderul formaţiei.Mick Jagger a suferit recent o intervenţie chirurgicală de înlocuire a unei valve cardiace, într-o clinică din New York.