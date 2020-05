Vesti bune pentru microbisti de la Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2: `Asociatia suporterilor DDB salveaza Clubul Dinamo`

In cadrul unei emisiuni TV viceprimarul liberal al Sectorului 2 Dan Cristian Popescu a anunțat că Asociația Suporterilor Doar Dinamo București a reușit să salveze clubul Dinamo atunci când nimeni nu mai credea că se mai poate întâmpla ceva:

"Fostii proprietari ai echipei de fotbal Dinamo anuntasera ca vor vinde clubul pe suma simbolica de 1 leu iar cine ar fi cumparat clubul ar fi urmat sa preia si datoriile acestuia dar si sa investeasca bineinteles pentru a duce mai departe activitatea acestui celebru club de fotbal din Sectorul 2. Si cand nimeni nu mai credea intr-o salvare a lui Dinamo Bucuresti, iata ca miracolul s-a produs si acesti minunati si inimosi oameni, nucleul dar si toti ceilalti membrii ai asociatiei suporterilor Doar Dinamo Bucuresti, au reusit sa stranga banii necesari pentru a salva in extremis clubul de fotbal. Asociatia suporterilor Doar Dinamo Bucuresti a imprumutat mai intai cu suma de 200 mii euro clubul, bani din care s-au platit salariile restante ale jucatorilor si mai apoi cu inca 150 mii euro, suma din care s-au platit restantele pentru licenta clubului, fara de care Dinamo Bucuresti ar fi ajuns in Liga a 3-a sau chiar in Liga a 4-a iar existenta sa de club de fotbal cu o vechime de 72 de ani ar fi fost total compromisa. " , a explicat Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2, el insusi un suporter vechi si infocat al Dinamo Bucuresti.

Nicu Grameni, purtatorul de cuvant al asociatei de suporteri Doar Dinamo Bucuresti a declarat in emisiune, ca: "Ceea ce s-a intamplat din luna ianuarie si pana acum este absolut fantastic. Am reusit si tin sa subliniez ca si domnul viceprimar Dan Cristian Popescu ne-a fost alaturi si ne-a ajutat in acest sens, sa ne mobilizam si sa strangem bani din donatii si din cotizatiile celor 5200 membrii ai asociatei noastre de suporteri pentru a salva clubul de fotbal Dinamo Bucuresti, cel pe care il iubim atat de mult".

Alegerea din aceasta saptamana a viceprimarului Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, s-a indreptat catre reprezentantul oficial al acestei asociatii de suporteri Doar Dinamo Bucuresti intrucat, spune acesta ca: " Am vrut sa arat tuturor ca niste oameni simpli, din iubire pentru o echipa de fotbal, pentru sport, au reusit sa faca imposibilul si sa salveze clubul Dinamo de la disparitia din Liga 1 si de la faliment, aproape in ceasul al 13-lea. "