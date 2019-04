Vesti bune pentru mii de romani. Iata ce se intampla cu indicele ROBOR

robor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 3,38%, pentru a doua oara consecutiv. In alta ordine de idei, Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 3,38%, pentru a doua oara consecutiv, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Eugen Teodorovici: Ratele romanilor vor SCADEA! Diferenta se va simti la noile credite ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Vineri, indicele a crescut de la 3,36% la 3,38%. Luni si marti, indicele a stagnat. Miercuri, indicele a ramas la 3,38% pentru a doua oara consecutiv. Totodata, indicele ROBOR la sase lu ...