Vesti bune pentru milioane de pensionari! Se dau tichete de masa. Care sunt conditiile

Vesti incredibile pentru milioane de pensionari. Acestia ar putea primi in curand si tichete de masa, asta in cazul in care un proiect recent ajunge sa fie votat. Conditiile sunt usor de indeplinit.

Peste 4,5 milioane de pensionari ar putea beneficia si de tichete de masa, pe langa alte facilitati ce le sunt acordate in prezent, potrivit unui proiect de act normativ, aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, care este for decizional.

„Astfel, in cazul in care biletele de valoare nu au fost folosite in cursul anului, de catre pensionarii din sistemul asigurarilor sociale de stat, din sistemul de pensii si asigurari sociale de stat pentru agricultori, precum si de catre pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, acestea pot fi compensate in tichete de masa”, se arata in expunerea de motive a initiativei legislative.

Potrivit parlamentarilor care au propus acest proiect de lege, bonurile de masa ar urma sa fie acordate unui numar total de 4.537.000 de pensionari aflati in evidentele Casei Nationale de Pensii Publice. De asemenea, printre beneficiari se vor numara si cei aflati in evidentele Caselor Sectoriale de Pensii, dupa cum precizeaza deputatul Stefan Alexandru Baisanu.

„De acestea (n.r.tichetele de masa) vor beneficia aproximativ 4.537.000 de pensionari, aflati in evidenta Casei Nationale de Pensii Publice, precum si cei aflati in evidenta Caselor Sectoriale de Pensii, au transmis initiatorii actului normativ. Propunerea legislativa a fost respinsa in primavara acestui an de Senat, aflandu-se in prezent in dezbatere la Camera Deputatilor, care este for decizional”, a explicat acesta, potrivit adevarul.ro.

