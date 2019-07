Vesti bune pentru romani! Indicile ROBOR, cel mai mic nivel din ultimele 4 luni

ROBOR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 3,09%, cel mai scazut nivel din ultimele 4 luni, potrivit datelor publicate, vineri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In plus, ROBOR la 6 luni a ajuns la cel mai scazut nivel din ianuarie pana in prezent, conform News.ro. Joi, ROBOR la 3 luni a stagnat la 3,11%. Vineri, indicele a scazut la 3,09%, cel mai coborat nivel din 15 martie, cand a fost 3,09%. Totodata, indicele ROBOR la 6 luni a scazut de la 3,25% la 3,23%. Acesta este cel mai mic nivel din 18 ianuarie, cand a fost 3,22%. Marti, acest indice a scazut de la 3,26% la 3,25%, cel mai coborat nivel din 12 martie, cand a fost tot 3,25%. ...