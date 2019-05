Vesti bune pentru romani. Noi detalii despre tichetele de masa

tichete de masa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vesti bune pentru mii de romani! Mii de angajati trebuie sa cunoasca faptul ca au aparut noi detalii in legatura cu tichetele de masa. Acestea reprezinta un beneficiu extra-salarial in Romania. Voucherele de vacanta ar putea fi schimbate in bani. Vezi in ce conditii Angajatii care primesc tichete de masa au acum la dispozitie si metoda platii mobile, pentru ca au aparut si astfel de oferte pe piata. „Tichetele de masa sunt cel mai utilizat beneficiu extra-salarial din Romania, iar utilizatorii cardurilor de masa Edenred vor putea face plati mobile cu ApplePay”, spune Dana Sintejudean, Director General Edenred Romania. Aplicatia lansata de Edenred functioneaza atat pe Apple Pay, cat si A ...