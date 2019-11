Vesti bune pentru romani. Tichetele de masa, schimbare uriasa

Un nou proiect de act normativ, aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, ar putea aduce o mare bucurie pentru multi romani care inca nu beneficiaza de tichete de masa. Peste 4 milioane de pensionari vor putea beneficia de un nou tip de ajutor de la stat.

Peste milioane de pensionari ar putea primi tichete de masa daca proiectul va trece de Camera Deputatilor. „Astfel, in cazul in care biletele de valoare nu au fost folosite in cursul anului, de catre pensionarii din sistemul asigurarilor sociale de stat, din sistemul de pensii si asigurari sociale de stat pentru agricultori, precum si de catre pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, acestea pot fi compensate in tichete de masa”, se prezinta in expunerea de motive a initiativei legislative.

Tichetele ar putea sa fie acordate tuturor celor 4.537.000 de pensionari inscrisi la Casa Nationala de Pensii Publice, precum si a celor aflati in evidenta Caselor Sectoriale de Pensii, a precizat Stefan Alexandru Baisanu, membru al Camerei Deputatilor.

Propunerea proiectului a fost respinsa in primavara acestui an la Senat, iar in prezent se afla in dezbatere la Camera Deputatilor, care este for decizional.

Se dorea si cresterea valorii unui tichet de masa

Un proiect presupune cresterea valorii bonurilor de masa cu 5 lei. Astfel, daca acum un tichet de masa valoreaza 15 lei, de anul viitor acesta ar putea sa creasca la 20 de lei. Momentan, proiectul intra in dezbaterea Senatului, iar mai apoi vom vedea daca va primi si votul final din Camera Deputatilor..

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.