Vesti bune pentru un cuplu cunoscut din Romania. Se pregatesc sa devina parinti: "Asteptam cu sufletul la gura"

Cuplu MPFM 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionela si Teo de la Mireasa pentru fiul meu sunt in culmea fericirii. Cei doi asteapta cu sufletul la gura sa-si stranga copilul la piept, iar marea intalnire este tot mai aproape. Doar cateva zile ii mai despart pe cei doi fosti concurenti de la MPFM de momentul in care isi vor strange copilul la piept. Bucuria este imensa, iar asteptarea pe masura. Noi am stat de vorba cu Teo de la MPFM si am vrut sa stim cum se simte Ionela, dar si care este atmosfera in familie, cu putin timp inainte de venirea celui mai nou membru. Teo de la MPFM a spus plin de entuziasm, ca el si sotia sa nu mai au rabdare si asteapta sa faca cunostinta cu bebelusul. De asemenea, din fericire, Teo ne-a spus ca sarcina a decurs bine, ...