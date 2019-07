Vesti excelente despre Michael Schumacher: "Am vazut cu el o cursa de Formula 1"

Michael Schumacher si Jean Todt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jean Todt, presedintele Federatiei Internationale de Automobilism, a oferit noi vesti legate de starea de sanatate a fostului mare pilot de Formula 1, Michael Schumacher. Todt, fost manager general si director al Ferrari, echipa la care Schumacher a scris istorie in Formula 1, a explicat ca starea de sanatate a germanului s-a imbunatatit dupa accidentul grav suferit in 2013, la schi, iar acesta chiar urmareste curse la televizor. “Am intotdeauna grija cand fac astfel de declaratii, dar este adevarat. Am vazut cursa (n. red. – Marele Premiu al Germaniei), de duminica, alaturi de Michael Schumacher, la locuinta lui din Elvetia. Michael se afla in maini bune si este ingrijit co ...