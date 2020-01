Vesti noi despre accidentul in care Kobe Bryant a murit: Numarul victimelor a crescut considerabil

Autoritatile americane au oferit vesti noi despre accidentul de elicopter in care Kobe Bryant a murit.



Potrivit TMZ, numarul persoanelor care au decedat a ajuns la noua.



In elicopter se aflau pilotul si inca opt persoane, iar cu totii si-au pierdut viata.



Dintre victimele cunoscute pana in acest moment, pe langa Kobe Bryant si fiica acestuia, ii mai regasim pe antrenorul de baschet John Altobelli insotit de sotia Keri si de fiica Alyssa, dar si antrenoarea de baseball Christina Mauser.



Motivul care a dus la prabusirea elicopterului nu este deocamdata clar. Presa americana scrie insa ca ceata poate juca un rol important.



De altfel, din log-urile de zbor a reiesit ca elicopterul a mers mult in cerc in speranta ca ceata va disparea.



"Situatia meteorologica nu corespundea cu normele minime de zbor. Conditiile nu erau intrunite", a declarat un purtator de cuvant al politiei din Los Angeles.



In ultimele ore, mii de americani au iesit pe strazile din LA si la Academia lui Kobe Bryant pentru a-i aduce un omagiu.



De asemenea, numerosi sportivi au publicat mesaje de condoleante pe retelele de socializare.



Amintim ca in accidentul in care Kobe Bryant a murit, la varsta de 41 de ani, se afla si fiica acestuia, Gianna, in varsta de doar 13 ani.



