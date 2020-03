Vesti pentru cei care au credite: Banci invinse in instanta si comisioane declarate abuzive. Cazuri concrete

Acțiune respinsă la tribunal

Crește numărul cetățenilor care au câștig de cauză în procesele intentate unităților bancare de la care au contractat diverse credite. Judecătorii din circumscripția Curții de Apel Constanța au dat dreptate cetățenilor în detrimentul băncilor, considerând neconforme condițiile contractuale. În continuare, ZIUA de Constanța vă prezintă câteva dintre aceste cazuri.În dosarul 1112/253/2018, Judecătoria Măcin, prin decizia 667/2019 din data de 24 aprilie 2019, a admis în parte cererea de chemare în judecată având ca obiect constatare clauze abuzive formulată de reclamantul (...) în contradictoriu cu pârâta (...) Bank SA). Astfel, instanța a constatat caracterul abuziv și implicit nulitatea absolută a dispozițiilor art. 3.2- în privința dobânzii variabile și revizuibile și art.8.1- clauza de risc valutar, din contractul de credit (împrumut pentru nevoi personale) cu nr. (...).2008. Drept urmare, unitatea bancară a fost obligată să restituie clientului, sumele încasate ca diferență între dobânda curentă inițial stabilită și dobânda curenta revizuibilă încasata de bancă, pana la momentul încheierii Actului adițional de implementare a dispozițiilor OUG nr. 50/2010, când marja băncii a fost „înghețată”, cu dobânda legală aferentă.„Dispune înghețarea cursului de schimb valutar CHF- LEU și efectuarea plăților în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea și plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elvețian de la data încheierii contractului, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia urmând ca pârâta să restituie reclamantului sumele plătite în plus cu dobânda legală aferentă de la data fiecărei rețineri la data restituirii. Respinge ca nefondate capetele de cerere cu privire la constatarea clauzei abuzive a dispozițiilor art. 4 și ar. 8.6 din același contract“, potrivit minutei judecătorești.Decizia a fost contestată la Tribunalul Tulcea, instanță care, prin decizia980/2019 din data de 26 noiembrie 2019, a schimbat în parte hotărârea Judecătoriei Măcin, în sensul că a respins acțiunea și în privința clauzelor prevăzute la art.3.2. și 8.1. din contractul de împrumut pentru nevoi personale și, implicit, stabilizarea cursului de schimb valutar CHF-LEU la momentul semnării contractului și, respectiv restituirea sumelor aferente cu dobânda legală, ca nefondată.Într-un alt dosar, cauză aflată pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub numărul 7437/327/2017, prin decizia 690/2019 din 11 martie 2019, instanța a admis în parte cererea de chemare în judecată și a constatat caracterul abuziv și nulitatea absolută a clauzei prevăzute la art.6 rap. la art.9 lit. c) din contractul de credit bancar nr.(...) privind comisionul de administrare, și a clauzei prevăzute la art.6 rap. la art.9 lit. f) din același contract, privind comisionul de urmărire riscuri. În consecință, instanța a obligat banca la restituirea către reclamant a sumei de 748,44 lei încasate în baza clauzelor contractuale menționate.Într-un alt dosar, 21207/212/2017, Judecătoria Constanța, prin decizia 6575/2018 din data de 14 iunie 2018, a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de către reclamant, în contradictoriu cu o unitate bancară și a constatat caracterul abuziv al următoarelor clauze din contractul de credit de consum nr. (...) și actul adițional nr. (...) (condiții speciale și condiții generale de creditare): mențiunea conform căreia „pe parcursul derulării contractului, banca își rezervă dreptul de a modifica dobânzile, comisioanele și taxele bancare”; mențiunea conform căreia „clientul se obligă să plătească următoarele comisioane: comision de acordare credit de 2,5% din valoarea creditului și comision de administrare lunară a creditului de 0,3% aplicat la valoarea soldului creditului”. Unitatea bancară a fost obligată la restituirea către reclamant a sumei percepute cu titlu de comision de acordare, a sumelor percepute cu titlu de comision de administrare, în temeiul contractului de credit de consum, precum și la plata dobânzii legale aferente acestor sume, de la momentul încasării sumelor și până la data restituirii efective.Mai mult, banca a fost obligată la restituirea către reclamant a sumelor reprezentând diferența dintre dobânda variabilă de 7,95% pe an de la data semnării contractului de credit de consum și dobânda percepută ulterior, până la data semnării actul adițional (...), precum și la plata dobânzii legale aferente acestor sume, calculată conform OG nr. 13/2011, de la momentul încasării sumelor și până la data restituirii efective. Hotărârea a fost contestată la Tribunalul Constanța, instanță care a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a băncii în ceea ce privește capătul de cerere privind prescripția dreptului de executare silită în baza contractului de credit de consum.În dosarul 21700/212/2015*, Judecătoria Constanța, prin decizia 4254/2017, din data de 11 aprilie 2017, a admis în parte acțiunea civilă formulată în contradictoriu cu pârâta (...) Bank SA. Pe cale de consecință, instanța a constatat caracterul abuziv al clauzei nr. (...), privind comisionul de procesare si al clauzei (...) privind comisionul de administrare, din contractul de credit (...) încheiat de părți. „Constată nulitatea absolută a clauzei nr. 3.12, privind comisionul de procesare si a clauzei 3.14 privind comisionul de administrare, din contractul de credit (...)2008 încheiat de părti. Obligă banca la plata către reclamant a sumelor încasate cu titlu de comision de procesare și comision de administrare, precum și a dobânzii legale calculată de la începând cu data perceperii acestora și până la data plății efective“, potrivit minutei judecătorești.În contestație, prin decizia 1044/2019, din data de 29.10.2019, Tribunalul Constanța a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind constatarea caracterul abuziv al clauzei nr. 3.12, privind comisionul de procesare din contractul de credit încheiat de părți, menținând celelalte dispoziții ale primei sentințe.În dosarul 17022/212/2018, Judecătoria Constanța, prin decizia 398/2019, din data de 18 ianuarie 2019, a constatat caracterul abuziv al următoarelor clauze din contractul de facilitate de credit și garanție reală mobiliară: clauza de la art. 5.1., partea conform căreia „Dobânda…este revizuibilă de către bancă, în funcție de condițiile dominante ale pieței sau a modificărilor circumstanțelor în care aceasta a fost inițial stabilită, precum și în raport de politicile de creditare ale Băncii”, clauza de la art. 5.8., clauza de la art. 10.3., partea conform căreia „competența aparține instanțelor judecătorești de la sediul central al Băncii, respectiv instanțelor judecătorești din București”.„Constată nulitatea absolută a clauzelor contractuale din contractul de facilitate de credit și garanție reală mobiliară, indicate anterior. Respinge cererea reclamantului de constatare a caracterului abuziv, respectiv a nulității absolute a clauzelor de la art. 5.2. și art. 5.3. din contractul de facilitate de credit și garanție reală mobiliară nr. 0600279/08.07.2008, ca neîntemeiată. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumelor încasate cu titlu de comision de risc, în cuantum de 1460,23 euro, precum și la plata dobânzii legale penalizatoare aferente sumelor încasate cu acest titlu, calculată de la data încasării fiecărei sume și până la data restituirii integrale. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumelor reprezentând diferența dintre dobânda curentă de 10,75 % pe an de la momentul încheierii contractului de facilitate de credit și garanție reală mobiliară nr. 0600279/08.07.2008 și dobânda percepută ulterior, până la data de 06.10.2010 inclusiv, precum și la plata dobânzii legale penalizatoare aferente sumelor încasate cu acest titlu, calculată de la data încasării fiecărei sume și până la data restituirii integrale“, conform minutei.În dosarul 14830/212/2018, Judecătoria Constanța, prin decizia 358/2019 17.01.2019, a constatat caracterul abuziv al clauzei referitoare la dreptul băncii de a modifica unilateral nivelul dobânzii prevăzut la art.5 din contractul de credit și nulitatea absolută a acestei clauze. „Constată caracterul abuziv al clauzelor referitoare la comisionul de administrare și comisionul de acordare credit, prevăzute în contractul de credit și nulitatea absolută a acestor clauze. Obligă pârâta la restituirea către reclamantă a sumei de 8.890,96 euro, încasate de pârâtă cu titlu de dobândă, a sumei de 2.274,34 euro, reprezentând comision de administrare, a sumei de 1.170 euro reprezentând comision de acordare credit și a dobânzii legale, aferente acestor sume, calculate de la data încasării lor până la plata efectivă“, se mai arată în hotărârea Judecătoriei Constanța.Decizia a fost atacată la Tribunalul Constanța, instanță care, prin decizia 1197/2019, din data de 13.12.2019, a respins, ca nefondate , cererile reclamantei privind: constatarea caracterului abuziv și a nulității absolute a clauzelor inserate în art. 9 lit. b) din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 4553/1.08.2007 , referitoare la comisionul de acordare a creditului și restituirea comisionului de acordare perceput și a dobânzii legale aferente. De precizat că instanța a menținut celelalte dispoziții ale sentinței apelate.În final, în dosarul 2083/327/2017, Tribunalul Tulcea, prin decizia 976/2019, din data de 26.11.2019, a obligat unitatea bancară să restituie reclamantului suma achitată cu titlu de comision urmărire riscuri, cu dobânda legală calculate de la data plății și până la achitarea efectivă.Toate dosarele mai sus precizate se află în prezent pe rolul Secției a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal din Curtea de Apel Constanța.