Vesti PROASTE date de medici in cazul lui Mario Iorgulescu

Medicii de la Spitalul Elias au anuntat astazi ca se impune ca Mario Iorgulescu sa continue tratamentul la Terapie Intensiva, deoarece inca exista posibilitatea „unei evolutii nefavorabile", chiar unele contuzii se refac lent. „Referitor la starea de sanatate a pacientului Mario lorgulescu, internat in spitalul Elias, facem urmatoarele precizari: Contuzia pulmonara are o evolutie lent favorabila, cu ameliorarea parametrilor respiratori si scaderea consecutiva a necesarului de asistare ventilatorie; Leziunile peretelui toracic sunt inca in perioada de consolidare, necesitand repaus si analgosedare; Anastomozele digestive consecutive rezectiilor impuse de leziunile intestinale sunt de asemen ...