Vesti proaste pentru toti elevii! Ecaterina Andronescu a facut un anunt de ultima ora

Ecaterina Andronescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat vineri, la Suceava, ca nu intentioneaza sa prelungeasca vacanta de vara a elevilor dupa data de 9 septembrie, in urma demersului hotelierilor de pe Litoral care s-au plans ca le scad profiturile. "Eu ii inteleg pe cei care doresc sa obtina profit (...) Este o valoare pe care o respect, profitul, si respect si pe cel care doreste sa obtina profit, pentru ca pe profit plateste impozit si impozitul ajunge si la scoli, dar cred ca intai si intai trebuie sa promovam interesul scolilor. Cand am stabilit aceasta structura a anului de invatamant, am avut in vedere numarul de zile de scoala care determina si numarul de ore si care, pana la urma, d ...