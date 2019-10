Veterinarii europeni invața limba olandeza pentru a face fața exporturilor de animale din și spre Marea Britanie dupa Brexit

Pregătirile pentru un Brexit "fără acord de divorţ" au fost suspendate săptămâna aceasta în Olanda, cu excepţia unui grup de medici veterinari din întreaga Europă, care a rămas în sălile de curs pentru a învăţa limba olandeză la un nivel avansat înainte de ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Olanda, ţară care găzduieşte cel mai mare port din Europa şi al treilea mare aeroport din Europa, este o poartă de intrare pentru schimburile comerciale dintre UE şi Marea Britanie. În eventualitatea în care Marea Britanie va ieşi din UE fără "un acord de divorţ", bunurile din Marea Britanie, inclusiv animalele vii, vor fi supuse unor inspecţii dure, similare cu cele care vizează ţările din afara spaţiului comunitar.

Autorităţile olandeze se pregătesc pentru un scenariu de tip no-deal, în cadrul căruia aproximativ 3.500 de livrări de animale vii din şi spre Marea Britanie vor avea nevoie de inspecţii amănunţite. Pentru a face faţă verificărilor crescute la porturi, aeroporturi şi abatoare, autorităţile olandeze au decis să recruteze 900 de inspectori vamali, inclusiv 100 de medici veterinari care să vorbească limba olandeză la nivel avansat.

"Sunt greu de găsit, iar să găseşti 100 este o provocare. Astfel că am început din timp. Am ştiut de la început că este imposibil să îi găsim numai în Olanda", a declarat Peter Verbaas, responsabil cu pregătirile pentru Brexit la Autoritatea sanitar veterinară din Olanda.

Autorităţile olandeze, care se confruntau deja cu un deficit de medici veterinari, au găsit candidaţi în Europa de Est (inclusiv în Grecia, Polonia şi România) dispuşi să înveţe limba olandeză. Ultimul astfel de grup de 23 de candidaţi tocmai a început un curs de un an de limba olandeză la sediul Autorităţii sanitar veterinare. După ce vor învăţa limba olandeză la nivel avansat, ei vor urma şi cursuri de pregătire profesională. Alte grupuri care au absolvit cursurile au obţinut deja un loc de muncă sau sunt incluse în programe de internship.

Unul dintre aceşti veterinari este polonezul Adam Fafara, în vârstă de 43 de ani, care, după ce a trăit 13 ani în Marea Britanie, a decis să se mute în Olanda împreună cu întreaga familie. Fafara spune că Brexitul a fost unul dintre motivele care au stat la baza deciziei de a se muta în Olanda.

"Situaţia din Anglia nu mai este la fel de bună cum era atunci când am ajuns prima dată". Polonezul recunoaşte că limba olandeză este una dificilă, dar spune că are un program de studiu de şase ore pe zi, cinci zile pe săptămână. "Am învăţat şase ani pentru diploma de medic veterinar, pentru limba olandeză am la dispoziţie şase luni" spune Adam Fafara.

Valoarea schimburilor comerciale dintre Olanda şi Marea Britanie a atins 66 miliarde euro anul trecut. Deşi livrările de animale vii care necesită inspecţii veterinare reprezintă doar o mică parte din această sumă, Brexitul va introduce un nou set de inspecţii şi proceduri birocratice.

Brexitul va avea consecinţe serioase pentru economia olandeză, care este sensibilă la schimburile comerciale internaţionale. Un organism de prognoză din cadrul Guvernului olandez a estimat că Produsul Intern Brut va fi afectat cu 1,2% până în 2030.