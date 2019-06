Vezi aici, LIVE TEXT, finala Ligii Campionilor Tottenham - Liverpool, scor 0 - 1

Liverpool Tottenham google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tottenham - Liverpool, marea finala a Ligii Campionilor, se disputa in aceasta seara, de la ora 22:00, la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe BZI.ro si in direct la TV Telekom Sport, Look Sport si TV Digi Sport. A doua finala 100% englezeasca a creat un val enorm de interes din partea fanilor britanici. Azi, se asteapta o avalansa de fani englezi in capitala Spaniei. Vezi si: Se stiu cele 26 de echipe calificate direct în grupele UEFA Champions League. Lyon, marea castigatoare „Vor fi 100.000 de britanici la Madrid”, anunta cotidianul As. Chiar daca numai 34.000 de suporteri ai lui Liverpool si Tottenham au bilete pentru a intra la meciul de pe "Wanda Metropolitano" ...