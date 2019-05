Vezi aici, LIVE TEXT, meciul CSM Poli Iasi - FC Botosani, scor 0 - 0

Poli Iasi FC Botosani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salvata de la retrogradare, Poli Iasi intalneste in ultima etapa FC Botosani, formatie care are miza locului 8, fiind cu doar un punct in urma dinamovistilor. Partida dintre cele doua a inceput la ora 18:30 si este in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport si liveTEXT pe BZI.ro. ECHIPELE DE START Poli Iasi: Rusu - Gallego, Rus, Chelaru, Pantiru - J. Teixeira, Qaka, P. Petre - Sanoh, Garros, Zaharia Rezerve: Samnik, I. Zaharia, Pipos, F. Cristea, Bosoi, Enoh Antrenor: Flavius Stoican Absenti: Gardos, Burlacu (indisponibili), Mihalache, Frasinescu, Mino, Platini (accidentati), Cioinac (suspendat de club) FC Botosani: Fraisl - Patache, Miron, Burca, Soiledis - J. Rodriguez, O ...