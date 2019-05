Vezi aici, LIVE TEXT, meciul CSMS Iasi - Dunarea Calarasi, scor 0-0

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Poli Iasi vine dupa patru meciuri consecutive fara victorie in play-out. Moldovenii ocupa locul patru, cu 25 de puncte. Dunarea Calarasi a obtinut un rezultat imens in lupta pentru salvarea de la retrogradare etapa trecuta, 1-0 pe teren propriu cu Dinamo. Formatia lui Dan Alexa este pe locul de baraj, cu 21 de puncte. Stoican e in pericol Mihai Chirica, primarul Municipiului Iasi, nu se ascunde cand e vorba de inlocuirea lui Flavius Stoican. „Din cele auzite si povestite de domnul Ambrosie, da. Domnul Eugen Neagoe e in carti pentru functia de antrenor. A lasat o imagine de eleganta si profesionalism. E un nume de care trebuie sa tinem cont. A mai fost la Iasi si a dat impresia unui om foarte echilibrat. Obiectivul sportiv, ...