Vezi aici, LIVE TEXT, meciul Dinamo - CSM Poli Iasi, scor 0 - 0

Poli Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Poli Iasi a ratat sansa de a salva matematic de la retrogradare si înca are emotii pe acest final de sezon. Cu trei runde înainte de sfârsiul stagiunii, echipa lui Flavius Stoican are sase puncte avans fata de locul de baraj ocupat de FC Hermannstadt si mai are nevoie de un succes în ultimele runde pentru a-si asigura un loc în prima liga si în campionatul viitor. Programul final este unul de foc pentru ieseni, cu doua deplasari în cinci zile, la Dinamo si Chiajna, ultima reprezentatie urmând sa fie data în Copou, în compania vecinei de la Nord, FC Botosani. Iesenii spera, însa, sa scape de emotii înca de miercuri, cu un rezultat bun p ...