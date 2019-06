Vezi aici, LIVE TEXT, meciul Franta U21 - Romania U21, scor 0 - 0

Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania U21 si Franta U21 joaca azi, de la ora 22:00, in ultimul meci din grupa C a EURO 2019. Partida este liveTEXT pe BZI.ro si in direct pe TVR 1 si TVR HD. ECHIPELE DE START Franta U21: Bernardoni - Amian, Konate, Upamecano, Sarr - Ntcham, Tousart, Guendouzi, Thuram - Mateta, Ikone Rezerve: Larsonneur, Prevot, Ballo-Toure, Del Castillo, Aouar, Dembele, Dagba, Niakhate, Sissoko, Caci, Reine-Adelaide Selectioner: Sylvain Ripoll Romania U21: I. Radu - Cr.Manea, Nedelcearu, Ad. Rus, Boboc - Nedelcu, Cicaldau - Olaru, I. Hagi, Fl. Coman - Puscas Rezerve: Cabuz, A. Vlad, Pascanu, Ad. Petre, R. Grigore, Vl. Dragomir, V. Ghita, Fl. Stefan, A. Ivan, A. Ciobanu, D.Man, T.Baluta Selectioner: Mirel Radoi LIVE ...