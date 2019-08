Vezi aici, LIVE TEXT, meciul Poli Iasi - Chindia, Scor 0-0

Poli Iasi Chindia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 2' Franck Yameogo de la Chindia trimite cu capul, dar mingea se duce departe de poarta. 1' Robert Neciu trimite o centrare. 1' Chindia incearca sa creeze o faza periculoasa. 1' Terenul nu e in cea mai buna stare, dar se poate juca pe el. 1' O zi perfecta pentru fotbal, calda si insorita. 1' Poli Iasi are lovitura de incepere, meciul a inceput. 0' Arbitrul fluiera inceputul partidei. 0' Bine ati venit pe Stadionul E. Alexandrescu, meciul va incepe in aproximativ 5 minute. ECHIPELE DE START Poli Iasi: D. Rusu - Gallego, Frasinescu, Diallo, A. Radu - Breeveld, Loshaj - Platini, F. Cristea, O. Horsia - A. Cristea Rezerve: Cobrea - Birnoi, Hatiegan, Passaglia,Carlone ...