Vezi aici, LIVE TEXT. Simona Halep - Serena Williams, scor 1-0, in finala de la Wimbledon 2019

SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS 0-0 - LIVE TEXT: 16:12 - Simona profita de prima sansa de break si incepe perfect meciul! 16:11 - Minge de break pentru Simona! 16:09 - A inceput meciul! 15:03 - Meciul va incepe cu Serena la serviciu. 15:59 - Cele doua jucatoare patrund pe teren. Simona Halep, locul 7 WTA si cap de serie numarul 7, va juca sambata, la Wimbledon, in compania Serenei Williams, cap de serie 10, a cincea finala de grand slam, a treia de turneu in acest an si cea cu numarul 36 (in total) din cariera, la simplu. Jucatoarea romana a castigat un singur grand slam, la Roland Garros, anul trecut. LIVE TEXT Simona Halep - Serena Williams, de la 16:00 Williams va juca a XI-a fin ...