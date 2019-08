VEZI AICI, meciul Gaz Metan - CSMS Iasi Medias, LIVE TEXT

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Revelatiile acestui inceput de sezon se intalnesc in meci direct la Medias, partida anuntandu-se a fi una foarte interesanta. Mediesenii sunt neinvinsi din 17 mai, FC Botosani - Gaz Metan 1-0. Au urmat sapte victorii si trei rezultate de egalitate. - Pe teren propriu, formatia antrenata de Edward Iordanescu a pierdut doar un meci in acest an calendaristic, 0-1 cu Sepsi OSK (17 februarie). In tot acest interval, sibienii au mai inregistrat sapte succese si sase remize. - 14 goluri a marcat Gaz Metan in editia curenta, dintre care sase din faze fixe. Studentii ieseni au ce mai bun start din istoria fotbalului din Copou, cu patru victorii si trei remize in primele sapte etape. - Elevii lui Mihai Teja au inscris de 10 ori, sase d ...