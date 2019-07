Vezi unde isi serbeaza Radu Mazare ziua de nastere

Radu Mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, Radu Mazare implineste 51 de ani si isi va sarbatori ziua de nastere la penitenciarul Rahova. Iubita sa, Roxana, ii va face o surpriza fostului edil al Constantei. Radu Mazare, inculpat in trei noi dosare la DNA Acesta va fi vizitat, in jurul orei 15.30, de catre familie. Roxana, iubita si viitoarea sa sotie, ii va face o surpriza. Pentru prima data de cand este incarcerat, Radu Mazare o va putea imbratisa pe Roxana pentru ca vor sta fata in fata la o masa si nu separati la vorbitor ca pana acum. Aceasta ii va aduce un cadou special, un tort si prajituri. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...