Viața fostului președinte american Roland Reagan, subiectul unui lungmetraj: Dennis Quaid si Penelope Ann Miller vor da viața cuplului prezidențial

Actorii Dennis Quaid, cunoscut din „Far from Heaven”, şi Penelope Ann Miller, care a jucat între altele în „Carlito’s Way” şi „The Artist”, fac parte din distribuţia filmului despre viaţa fostului preşedinte american Ronald Reagan regizat de Sean McNamara, informează News.ro

Quaid interpretează rolul Ronald Reagan (1911 - 2004), în timp ce Miller este Nancy Reagan (1921 - 2016), actriţă şi a doua soţie a fostului preşedinte american.

Din distribuţie mai fac parte Jon Voight, Robert Davi şi Cary-Hiroyuki Tagawa.

Sean McNamara, cunoscut pentru „The Miracle Season” şi „Soul Surfer”, se află în producţie în Oklahoma cu noul film.

Lungmetrajul urmăreşte viaţa lui Ronald Reagan prin ochii unui agent KGB fictiv, interpretat de Jon Voight, care îl supraveghează.

Robert Davi este Leonid Brejnev, liderul URSS, iar Cary-Hiroyuki Tagawa este prim-ministrul Yasuhiro Nakasone.

Filmul este o dramă independentă a Rawhide Pictures, produs de Mark Joseph, care a mai lucrat la documentarul „No Safe Spaces” şi la drama „The Vessel”, cu Martin Sheen în rol principal.

Howard Klausner şi Jonas McCord au semnat scenariul „Reagan”, inspiraţi din două cărţi semnate de Paul Kengor: „The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism” şi „God and Ronald Reagan: A Spiritual Life”.