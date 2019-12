Via Transilvanica - Au fost omologați primii 134 de kilometri

Primii 134 de kilometri din Via Transilvanica, drumul care străbate ţara de la nord la sud şi care este destinat drumeţiilor pe jos sau cu bicicleta, au fost omologaţi, ca traseu turistic pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud, unde a început proiectul notează romania actualtăți

Via Transilvanica va lega Drobeta-Turnu Severin de Putna, dar amenajarea drumului a început în Bistrița-Năsăud, județ unde își are sediul Asociația Tășuleasa Social, cea care a demarat proiectul.

Președintele organizației, Alin Ușeriu: Prin Bistriţa-Năsăud îi asigur că este un traseu extraordinar de frumos. Eu am 48 de ani și am fost în acest județ în toate locurile sau am crezut că am fost până când m-am apucat de Via Transilvanica și am descoperit un nou drum, foarte spectaculoas. Să ne unească pe noi, ca români, să avem un proiect mare și să avem un proiect în care să ne implicăm, așa cum cred eu că merităm. Transilvania, singurul nostru brand mondial, să aibă în sfârșit și un traseu, o cale a Transilvaniei, care să poată să fie luată dintr-un capăt în celălalt la pas şi să poată să fie povestită pe urmă.

Ministerul Turismului a omologat traseul pe 134 de kilometri, întrucât acesta este marcat și oferă drumețului toate informațiile necesare pentru a fi parcurs în siguranță.

Anul acesta Tășuleasa Social a adunat bani pentru amenajarea a peste 500 de kilometri din cei 1.000 pe care îi va avea în final drumul.

Via Transilvanica ar putea fi gata peste trei ani.