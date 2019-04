Viata pe alte planete ar putea fi in plin proces de evolutie

Viata pe alte planete google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In sistemele solare vecine cu al nostru, se gasesc planete asemanatoare cu Pamantul – cum ar fi Proxima b, TRAPPIST-1e si Ross-128b. Am putea vreodata sa traim pe ele? Inca nu se stie, dar oamenii de stiinta cred ca viata s-ar putea dezvolta chiar acum pe ele. Desi aceste exoplanete ar putea – teoretic – sa gazduiasca viata pe ele, ele sunt pline de radiatii solare intense. Un studiu realizat de astronomii de la Cornell University sugereaza insa ca exista o speranta ca aceste medii ostile sa permita vietii sa se dezvolte in cadrul lor. „Istoria vietii pe Pamant ne ofera o bogatie de informatii despre cum biologia poate depasi provocarile mediilor pe care noi le considera ...