Vica Blochina, dezvaluiri fara perdea: „Nu stiu daca sotia sa stia de mine"

Frumoasa Vica Blochina si-a amintit de relatia pe care a avut-o cu fostul selectioner al Romaniei, Victor Piturca. Blondina a fost invitata lui Catalin Maruta la emisiunea lui de la Pro TV, unde a depanat amintiri din timpul cand se iubea cu Victor Piturca.

Vica Blochina, devaluiri despre relatia avuta cu Victor Piturca

Mondena a recunoscut in fata tuturor ca Victor Piturca a fost marea iubire a vietii sale si recunoaste cu mana pe inima ca s-ar fi maritat cu fostul selectioner, daca acesta se hotara sa divorteze. Fosta balerina a facut dezvaluiri despre relatia pe care avut-o cu Victor Piturca.

„Daca Victor Piturca ar fi divortat m-as fi maritat cu el. Victor a fost barbatul pe care l-am iubit cel mai mult. A fost singura iubire a vietii mele si am fost amanta lui timp de 16 ani. Nu stiu daca sotia sa stia de mine. Oricum, s-a terminat relatia de multa vreme si am ramas prieteni”, a spus Vica.

In urma relatiei lor interzise s-a nascut un baietel, Edan, acum in varsta de 12 ani. Povestea de dragoste dintre Vica si Piti s-a terminat urat, cu nenumarate intalniri la tribunal. In primul rand pentru paternitate, apoi pentru pensia alimentara. Totul s-a terminat acum. Cei doi au o relatie de prietenie, iar fiul lor isi petrece timpul cand cu mama, cand cu tatal lui.

Recent, Vica si fiul sau s-au dus intr-o vizita in Letonia, tara natala a fostei balerina. Frumoasa blonda a postat o fotografie pe contul ei oficial de Instagram alaturi de bunica ei care a implinit anul acesta 90 de ani. Edan si-a intalnit bunica si rudele din Letonia, cu ocazia calatoriei alaturi de mama sa.

